publié le 09/09/2017

"Après la sidération, nous devons être solidaires ce week-end pour résister au mieux au passage de José", écrit Laeticia Hallyday sur Instagram. Le couple star tient en effet beaucoup à l'île de Saint-Barthélémy, où il a une résidence secondaire. Cette partie des Antilles a été ravagée par le passage de l'ouragan Irma, mercredi 6 septembre dernier. Ce cyclone de catégorie 5 - le maximum sur l'échelle d'intensité des ouragans - a tout balayé sur son passage, faisant au moins 10 morts et 7 disparus sur les îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les laissant dans un état de chaos.



Face à cette deuxième menace, le couple Hallyday a décidé de réagir. Laeticia et Johnny Hallyday, qui possèdent une maison à Saint-Barthélémy, mais n'y sont pas actuellement, ont "mis à disposition leur maison, pour héberger ceux qui ont tout perdu", explique Olivier, ami du couple. "Une partie de leur bâtisse est endommagée, mais le reste est habitable", dit-il. Le couple s'était dit très "inquiet" pour leurs amis présents sur place.

Ce samedi, un deuxième ouragan, de catégorie 4, menace de nouveau les Antilles. Il passera à 100km des côtes de Saint-Martin, entraînant des rafales de vent allant jusqu'à 150km/h.

Je suis aneantie par ce chaos, ces images qui me parviennent de toute part me déchirent le cœur. Cette île, notre paradis est ravagé. Apres la sidération, nous devons être solidaires ce week end pour résister au mieux au passage de José, ensuite viendra le moment de se relever, de reconstruire. Soyez prudents mes amis si chers à mon cœur, je suis avec vous de toutes mes forces