publié le 09/09/2017 à 07:01

Alors qu'Irma poursuit sa route destructrice dans les Caraïbes avant d'atteindre dimanche la Floride, l'ouragan José devrait passer samedi à 100 km au nord de Saint Martin. Exsangues après le passage d'Irma, qui a fait au moins dix morts et sept disparus, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été placées en alerte rouge cyclonique à l'approche de José.





À Saint-Martin, l'île durement touchée par l'ouragan Irma, entre dégâts causés par les destructions massives, la sécurité reste difficile à assurer. Des pillages ont lieu dans toutes les boutiques et sur tous les produits possible et imaginable. On assiste à des courses poursuites dans les rues entre gendarmes et pilleurs. Une interdiction de circulation pour les personnes et les véhicules a été mise en place à Saint-Martin entre 19h et 7h de vendredi à mercredi, a indiqué la préfecture déléguée des deux îles.



Les secours sont lancés dans une course contre la montre avant l'arrivée du nouvel ouragan, qui devrait paralyser les liaisons aériennes, les liaisons maritimes étant elles déjà suspendues. 1.105 personnes sont déployées sur place (gendarmes, policiers, Sécurité civile, militaires, personnels de santé...), alors qu'une "électricité d'urgence" a été rétablie à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, alimentant notamment les hôpitaux des deux îles dévastées par l'ouragan Irma.

Suivez l'évolution de la situation

8h07 - Plus de 1.000 secouristes, militaires et renforts sont arrivés à Saint-Martin ces dernières 48 heures. Annick Girardin, ministre des Outre-mer a annoncé que des renforts supplémentaires étaient attendus dès lundi 11 septembre "pour nettoyer et pour passer à la reconstruction" de l'île.



7h52 - Selon franceinfo, près de 250 personnes ont pu être évacuées par avion de l'île de Saint-Martin vers la Guadeloupe. "Seuls peuvent être évacués les femmes enceintes, les enfants de moins de deux ans et les malades", indique la radio. Les rotations aériennes ont ensuite dû être suspendues faute de moyens.



7h31 - Sur l'île de Saint-Martin, déjà dévastée par l'ouragan Irma, les secours vont ouvrir "neuf sites" capables d'abriter "1.600 personnes" pendant le passage de l'ouragan José, a annoncé ce samedi la ministre des Outre-mer Annick Girardin.



7h25 - L'ouragan José a quant à lui été rehaussé en niveau 4. Selon Météo France, cela entraînera "de la houle avec des creux de 5 à 7 mètres, de fortes pluies orageuses et des rafales de vent allant jusqu'à 130 à 150 km/h".



07h00 - L'ouragan Irma est repassé en catégorie 5, la plus élevée. Il a atteint Cuba ce samedi 9 septembre avec des rafales estimées à 260 km/h et une vitesse de déplacement de 20 km/h. Il se dirige actuellement vers la Floride, qui se prépare au pire.