publié le 24/05/2017 à 18:27

Comme c'est très à la mode de faire des plannings, et que l'on n'est définitivement jamais si bien servi que par soi-même, je vais vous faire un petit topo-potin des thèmes que je vais aborder d'ici la fin de la semaine dans ce billet. Et puisque demain, jeudi 24 mai, jour férié, nous n'allons si j'ose dire, pas chômer, nous commencerons par évoquer deux pseudo-scandales si dérisoires qu'ils ne s'apparentent même pas au phénomène dit "de la tempête dans un verre d'eau".



Un dé à coudre serait encore trop grand pour désigner le peu de remous et de vagues que ces "affaires" auraient mérité de susciter. Elles concernent deux émissions à succès de M6, Scènes de ménage et Enquête exclusive. Bien que ces programmes aient en effet aussi peu de points communs entre eux que des barres parallèles dans un gymnase, ils ont été au cœur de mini-polémiques.

Dieu merci retombées aussi vite que les soufflés ratés du Meilleur pâtissier, diffusé hier sur la même chaîne. On en reparle donc demain (soit dit pour la cuisine interne), et vous ne perdez rien pour attendre !

Julian Bugier incarne bien les valeurs du service public

Reste que, à y bien regarder, je suis en train de devancer l'appel, en oubliant d'évoquer "mon sujet du jour". Un "bon sujet" né en 81 qui, après être passé d'une chaîne à l'autre, passe également très bien à l'image sur France 2. Sans la "ramener", comme on dit. Pourquoi en parler aujourd'hui mercredi 24 mai ? Parce que sa direction n'en parle pas (ou à voix trop basse), ce qui est somme toute une bonne raison.



Oui, il me prend aujourd'hui de montrer du doigt, pour le bon motif, un journaliste que nous avons vu à plusieurs reprises sur l'antenne ces jours derniers et qui, comme David Pujadas, semble incarner ces valeurs qu'on nous dit être celles d'un service public au service du public. De qui s'agit-il ?



De Julian Bugier, qui s'est si j'ose dire fait tout seul et qui ne s'est pas raté. Parti de (presque) rien et absolument pas revenu de tout (on en reparlera), cet autodidacte polyglotte mérite qu'on se penche quelques instants sur lui, si je puis m'exprimer ainsi. Et pas seulement parce qu'il est doté d'un physique avantageux qui devrait l'avantager. Joker de David Pujadas au 20 heures ou présentateur de l'excellent magazine économique du samedi après-midi Tout compte fait.

Julian Bugier assure et assume sans chercher à se faire remarquer. Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Il est aussi animateur de la soirée continue sur la chaîne (consacrée dernièrement à la lutte contre l'homophobie, avec un débat suivant la diffusion du très beau téléfilm Baisers cachés), il assure et assume (l'école Pujadas, on vous dit) sans chercher à se faire remarquer. En est-il moins "remarquable" pour autant, au sens littéral du terme ?



Et même si, comme dit l'autre, c'est "son boulot de bien faire son travail", n'est-ce pas de temps à autre celui de la chaîne de souligner et signaler l'efficacité discrète d'un bon "produit-maison" qui, jusqu'à présent, a su "aller de l'avant" avec du recul ? Ce n'est que l'avis d'une téléspectatrice de base !