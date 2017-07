publié le 03/07/2017 à 11:40

Les téléspectateurs ont eu une drôle de surprise ce lundi 3 juillet en découvrant un nouveau visage sur France 2. William Leymergie a quitté à Télématin le vendredi 30 juin, après 32 ans à la présentation de l'émission de France 2, sous l'ovation de son équipe.



À peine est-il parti que son remplaçant a pris place dans son fauteuil. Les fidèles de l'émission ont pu découvrir pour la première fois Laurent Bignolas à son nouveau poste, ayant été désigné remplaçant de l'emblématique présentateur de France 2 le vendredi 9 juin.

L'ancien présentateur de la matinale de Franceinfo a ainsi repris l'émission ce lundi 3 juillet, alors qu'il devait en prendre les rênes à la rentrée prochaine. Les fidèles de l'émission ont ainsi pu découvrir le nouveau visage de la matinale de la deuxième chaîne, qui y a fait ses premiers pas de manière très sobre, sans aucun commentaire sur son arrivée ni sur son prédécesseur : "C'est très sympa d'être avec nous ce matin, en ce début de vacances pour certain, mais pas pour tout le monde", a-t-il lancé, avant d'enchaîner sur le journal de 6h30.



Laurent Bignolas n'a fait aucun commentaire sur son arrivée aux commandes de Télématin. La succession à William Leymergie est pourtant une petit révolution, tant l'animateur a marqué l'histoire du service public. Ce dernier a d'ailleurs fait des adieux en larmes vendredi, déclarant notamment : "Au fond, vous et moi nous sommes des colocs. Des colocs de la télé, on se voit si tôt le matin. Vous êtes souvent chez vous et parfois on a un peu l’impression qu’on vit ensemble non ? Alors c’est vous dire à quel point vous allez me manquer".