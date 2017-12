publié le 16/12/2017 à 16:12

De la musique, de la littérature, et probablement quelques polémiques, ce samedi 16 décembre sur le plateau d'On n’est pas couché. Pour cette nouvelle émission, Laurent Ruquier recevra le chanteur Calogero qui viendra présenter son dernier album, Liberté chérie (Polydor).



Sera également présente Raquel Garrido, chroniqueuse de l’émission de Thierry Ardisson, Les Terriens du dimanche. L’avocate et ancienne porte-parole de la France insoumise s’est trouvée au centre de plusieurs polémiques depuis la rentrée, que cela concerne les accusations de mélange des genres entre ses activités politiques et médiatiques, ou son occupation d’un logement HLM avec son compagnon, le député FI Alexis Corbière.

L’écrivain Olivier Guez, prix Renaudot 2017, passera également dans le fauteuil des invités, pour faire face au duo de polémistes Christine Angot et Yann Moix. Il présentera son livre La disparition de Josef Mengele (éd. Grasset). Philippe Caubère, le comédien, auteur de théâtre et metteur en scène, se livrera, de son côté, au sujet de son nouveau spectacle Adieu Ferdinand. Quant à l’ancien footballeur Jean-François Larios, il se confiera au sujet de son autobiographie J'ai joué avec le feu. Il y raconte notamment des aspects méconnus de sa vie, comme son addiction au jeu ou à l’alcool, et sa prise d’amphétamines.