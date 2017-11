publié le 04/11/2017 à 17:33

Tous les regards seront braqués sur elle. Ce samedi 4 novembre, l'émission "On n'est pas couché" accueille une nouvelle recrue. À la place de Christine Angot, exceptionnellement absente en raison d'un déplacement aux États-Unis pour faire la promotion de son livre, Laurent Ruquier a fait appel à Claire Chazal. "Je l'ai accepté tout de suite, je savais que ce n'était qu'une seule fois", a-t-elle expliqué au micro de RTL, assurant qu'elle était "une chroniqueuse bienveillante".



Face à elle et Yann Moix, on retrouvera le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France Geoffroy Didier mais également la juriste Marcela Iacub, qui viendra présenter son livre Le Che, à mort (éd. Robert Laffont).

Trois autres invités ont fait le déplacement et se confronteront aux deux chroniqueurs : le chanteur Christophe Willem, venu pour parler de son dernier album Rio paru chez Jive/Epic, l'actrice Sara Forestier, qui assurera la promotion du dernier film qu'elle a réalisé, intitulé M. Enfin, Anny Duperey, qui a récemment pris la parole pour s'élever contre la nouvelle formule du Levothyrox, parlera de son livre intitulé Le Rêve de ma mère, paru aux éditions du Seuil le 2 novembre.