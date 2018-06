publié le 02/06/2018 à 17:01

Faute d'avoir pu convier Mamoudou Gassama, qui a refusé l'invitation sur le plateau, Laurent Ruquier reçoit cinq autres personnalités ce samedi 2 juin dans On n'est pas couché. Celui qui a en effet sauvé un petit garçon suspendu à un balcon à Paris samedi dernier "n'est pas prêt et n'est pas prêt et il n’est pas là pour ça. On lui demande d’avoir des avis, de prendre position sur la politique d’immigration de Macron, mais ce n’est pas son rôle !", a expliqué Djeneba Keita (l'adjointe à la mairie de Montreuil qui conseille Mamoudou Gassama, ndlr) à Libération.





Les téléspectateurs pourront donc retrouver dès 23h25 sur France 2 l'essayiste et philosophe Michel Onfray, qui viendra présenter son livre Zéro de conduite, carnet d'après campagne (ed. de l'Observatoire). Également invité à se confronter aux chroniqueurs Yann Moix et Christine Angot, le chanteur Marc Lavoine défendra son nouvel album intitulé Je reviens à toi (Barclay).

Deux journalistes seront également présents pour parler de leurs ouvrages. Nathalie Helal, qui s'illustre dans le domaine de la gastronomie présentera le livre Même les légumes ont un sexe ! (ed. Solar), tandis que Thomas Sotto évoquera le tennis et son idole Roger Federer qu'il a mis a l'honneur dans Une aventure nommée Federer (ed. du Rocher). Enfin, l'auteur de bandes dessinées Zep sera quant à lui sur le plateau pour discuter de sa nouvelle BD, intitulée The End (ed. Rue de Sèvres).