Hommage à Johnny : Claude Lelouch explique pourquoi il a filmé la cérémonie

Son geste avait provoqué la colère de certains internautes. Lors de la cérémonie d’hommage à Johnny Hallyday le samedi 9 décembre, le réalisateur Claude Lelouch avait sorti son smartphone pour immortaliser la scène. Alors que le cercueil se trouvait encore à l’extérieur, il avait filmé l’événement sous tous les angles, et notamment les proches du chanteur défunt.



Un comportement que Claude Lelouch a tenu à justifier ce dimanche 10 décembre sur BFMTV. "J’ai passé ma vie à filmer Johnny. J’ai commencé quand il avait 16 ans, et jusqu’au dernier jour. Et je sais qu’hier il y a des gens qui ont été choqués que je puisse filmer Johnny. Mais j’avais décidé d’offrir un cadeau à Laeticia et aux enfants", raconte-t-il.

Selon lui, il aurait voulu profiter de sa place parmi les proches du chanteur pour capter l’émotion de la scène. "J’étais à une place privilégiée et j’ai pu filmer les yeux de ceux qu’il aimait en très gros plan. Ce que ne pouvait pas faire la télé. Et c’est mon petit cadeau, mon dernier cadeau, ma dernière déclaration d’amour à Johnny", affirme Claude Lelouch.

