"ONPC" : "On a été mauvais gagnants" le soir du 1er tour, reconnaît Raquel Garrido

Il y a huit mois, La France insoumise était éliminée au premier tour de l'élection présidentielle avec 19,58% des voix. Invitée de l'émission On n'est pas couché, samedi 16 décembre, Raquel Garrido est revenue sur ce soir particulier pour le mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon, où les responsables n'ont pas su trouver les mots et l'attitude adéquats.



"J'ai été ultra mauvaise", a concédé celle qui était alors porte-parole de La France insoumise. "J'en garde une certaine amertume parce que la campagne était magnifique, extraordinaire, vraiment. On a construit, on a amené nos idées à un niveau de rayonnement très important et on a été mauvais gagnants. On a beaucoup dit de nous qu'on avait été mauvais perdants, mais ce n'est pas ça le fond de l'affaire. C'est qu'on a été mauvais gagnants", a expliqué Raquel Garrido.

"Le soir (du premier tour, ndlr), on n'a pas été capable de verbaliser ces choses magnifiques que nous avions semées dans la tête et le cœur de millions de nos compatriotes et qui sont là pour rester. On n'avait pas les mots pour le dire et planter ce drapeau avec beaucoup d'espoir", a regretté Raquel Garrido qui a depuis décidé de quitter la politique pour se consacrer à son poste de chroniqueuse dans l'émission de Thierry Ardisson Les Terriens du Dimanche.