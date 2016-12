INVITÉE RTL - La chanteuse revient sur son cinquième opus, "beaucoup plus un album de femme qu'un album de maman" selon elle.

Elle a composé et réalisé sept des douze chansons qui composent son cinquième et nouvel album. Olivia Ruiz était la Femme du jour de RTL ce 30 décembre 2016, pour présenter À nos Corps-aimants, "beaucoup plus un album de femme qu'un album de maman" des dires-mêmes de la chanteuse, mère d'un petit Nino né en décembre 2015. "Ça parle beaucoup de désir, du rapport particulier qu'on peut avoir avec son corps (...) c'est beaucoup les femmes qui m'inspirent autour de moi, des sculpteurs, mes copines, ma maman...", explique-t-elle.





Certaines chansons de l'album, à l'instar de la première qui le compose, Mon corps mon amour, se parent de paroles surprenantes. "Je baise donc je suis", lance-t-elle ainsi dans le refrain. "Heureusement que toutes les chansons ne parlent pas de moi", plaisante la chanteuse, qui s'avoue comblée dans sa propre vie. "Je ne réfléchis pas à une thématique ou un concept, je laisse aller ma plume", explique-t-elle, libre de toute pression créatrice. "Chacun, en fonction de son histoire, de sa propre vie, va être touché par l'un ou l'autre des morceaux."



Petite-fille d'immigrés espagnols, Olivia Ruiz dit "se sentir coupable de ne pas prendre le temps de s'engager un peu plus" pour la cause des migrants. "Moi j'ai eu une vie merveilleuse, mais je me suis toujours sentie porteuse des stigmates de l'exil de mes ancêtres. Car ils n'ont pas été accueillis. De la même façon qu'aujourd'hui on n'accueille pas les migrants", estime la chanteuse, qui projette de voter, coûte que coûte, pour la prochaine présidentielle française, un devoir auquel elle "ne déroge jamais".