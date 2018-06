publié le 09/06/2018 à 14:55

Quelques semaines avant la fin de saison et la trêve estivale, Laurent Ruquier recevra six invités sur le plateau d'On n'est pas couché, ce samedi 9 juin, à partir de 23h30 sur France 2. En invitée politique, l'animateur accueillera Christiane Taubira. L'ancienne ministre de François Hollande, qui devrait être interrogée sur la politique de l'actuel exécutif, promouvra son nouveau livre, Baroque Sarabande.



Laurent Ruquier recevra cinq autres personnes au cours de cette émission, enregistrée quelques jours auparavant. Le journaliste d'Europe 1 Franck Ferrand, dont l'émission historique quotidienne Au cœur de l'histoire vient d'être supprimée de la grille de la radio bleue, sera interrogé par les polémistes Yann Moix et Christine Angot. L'autrice Diane Ducret sera aussi présente au cours de l'émission de France 2, pour présenter son dernier ouvrage, La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose.

Côté musical, c'est le chanteur Alain Chamfort qui tiendra le flambeau, en promotion pour son dernier album, Le désordre des choses. La comédienne Marie Baumer et la réalisatrice Émily Atef seront également sur le plateau pour présenter Trois jours à Quiberon, leur dernier film, qui traite de la vie de l'actrice-phare Romy Schneider.