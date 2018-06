publié le 03/06/2018 à 04:41

Le chanteur Marc Lavoine était invité de l'émission On n'est pas couché pour défendre son nouvel album intitulé "Je reviens à toi" (Barclay). Il s'est notamment exprimé sur un projet dont il a peu parlé dans les médias : un cartable connecté pour les enfants malades et hospitalisés.



"Cela fait une dizaine d'années que je travaille sur un cartable connecté", a déclaré Marc Lavoine. Ce projet permettrait de relier un enfant hospitalisé pour une maladie grave à sa classe. "J'en ai pas encore beaucoup parlé mais j'ai mis au point, avec une équipe, ce projet qui est désormais un programme" affirme le chanteur "100 élèves de 12, 13 ou 14 ans atteints de cancer ont quitté l'école" et bénéficient de ce programme.

Ils peuvent toujours être présents en classe avec une installation de caméras et de tablettes numériques. "Il y a deux caméras dans la classe, une tablette à l'hôpital et une dans la classe", explique Marc Lavoine, "l'enfant n'est plus absent, il est là". Le chanteur qui ne s'est jamais vanté de ce projet dans les médias l'affirme : "Un enfant a le droit d'aller à l'école même si il est malade".