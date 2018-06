publié le 03/06/2018 à 02:52

Le philosophe et écrivain Michel Onfray est venu sur le plateau d'On n'est pas couché présenter son livre Zéro de conduite, carnet d'après campagne (ed. de l'Observatoire). Et il s'est notamment exprimé sur la menace terroriste qui pèse sur la France lors d'un échange avec Christine Angot. La chroniqueuse l'avait invité à réagir sur la polémique qui l'avait entourée en 2015 lorsque certains de ses propos avaient été repris par la propagande de l'État islamique.



"Je n'ai pas compris", explique Michel Onfray dont une phrase avait été reprise dans une vidéo de propagande du groupe terroriste. "Je me suis dit : que s'est-il passé ? Parce que les commentaires allaient beaucoup plus vite que l'information en tant que telle." Les propos du philosophe dans la vidéo de propagande concernait l'action internationale à l'encontre des pays musulmans. "Je le dirai toujours : on ne traitera pas la question du terrorisme aujourd'hui sans penser notre politique internationale et ce que nous faisons pour casser la gueule aux musulmans depuis des années notamment depuis la guerre en Irak", affirme-t-il.

Michel Onfray veut attaquer les causes pour "assécher le terrorisme" et considère que celui-ci "ne tombe pas du ciel, il est la réponse du faible au fort". Il affirme qu'il y a des choses sont à faire dont notamment au niveau de la politique étrangère de la France tout en déclarant que "le terrorisme est un cancer, on ne peut pas s'y habituer".