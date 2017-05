publié le 10/05/2017 à 15:28

Nouvelle Star devrait revenir sur M6, la chaîne qui a diffusé le célèbre télé-crochet musical de 2003 à 2010 pendant 8 saisons. C8 avait récupéré l'émission de 2012 à 2016, mais n'avait pas commande de nouvelle saison en raison de la baisse des audiences. Selon Puremedias, M6 accueillera de nouveau compétition musicale qui a dévoilé entre autres, Julien Doré en 2007, mais aussi Christophe Willem, Sophie Tith, Luce et Patrick lors de dernière saison en 2016.



Toujours selon Puremedias, M6 est en plein travail pour que cette nouvelle saison de Nouvelle Star arrive au plus vite sur le petit écran. Peut-être avant la fin de cette année. Le projet était en développement depuis plusieurs semaines, avant d'être révélé ce 10 mai. Et selon Télé Star, Benjamin Biolay serait le premier artiste à rejoindre l'aventure en tant que jury. Lors de la saison 12, Élodie Frégé, Sinclair, André Manoukian et JoeyStarr occupaient les célèbres fauteuils.

Nouvelle Star pourrait revenir dès "la rentrée prochaine" sur M6. Pour le moment, la chaîne n'a pas officialisé le retour du télé-crochet et n'a pas communiqué de dates précises ou d'informations supplémentaires sur le jury ou les nouveautés supposées de cette prochaine saison.