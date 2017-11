publié le 24/11/2017 à 22:45

"Tout va bien, Johnny est chez lui, il se repose, il était très content du démarrage d'On a tous quelque chose de Johnny." Alors que l'album hommage On a tous quelque chose de Johnny se classe numéro 1 du Top album, Yarol Poupaud, le directeur musical de Johnny Hallyday, donne des nouvelles du chanteur. La star est selon lui très heureuse du succès de l’album.





"Je pense que les gens aiment profondément ses chansons," poursuit le directeur. Avec plus de 43.000 exemplaires écoulés en une semaine, l'album signe un excellent démarrage. On y retrouve notamment Calogero, Patrick Bruel ou encore Louane qui reprennent des standards de l'idole des jeunes.



"Mine de rien on a quand même prêté beaucoup d'attention à rester dans une charte musicale assez précise. Au moins on se dit que si on aime Johnny et son univers, on va aimer le disque," déclare Yarol Poupaud.