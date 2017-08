publié le 30/08/2017 à 16:25

Dans la nuit du 30 au 31 août 1997, Lady Diana est victime d'un accident de voiture fatal sous le pont de l'Alma, à Paris. Vingt ans après, l'événement est toujours présent dans les esprits et les mémoires. Particulièrement celle du docteur Frédéric Mailliez, médecin français qui était présent sur les lieux au moment du drame. Il a raconté la nuit de l'accident au micro de France 2. Un moment qui possède encore aujourd'hui une résonance particulière dans la mémoire collective.



Dans son souvenir, les deux passagers du côté droit "sont encore vivants, ils réagissent mais manifestement ils ont des lésions importantes". Très vite, le médecin fait un bilan médical et appelle les urgences. Sur le coup, il ne se rend pas compte que les victimes de l'accident ne sont pas des inconnus : "Je me suis demandé pourquoi il y avait tant de journalistes autour de la Mercedes, mais j'ai eu la réponse le lendemain matin quand j'ai regardé la télévision".

Vingt ans après, l'émoi suscité par le décès de la princesse Diana est toujours aussi fort. Différents hommages ont déjà été rendus pour ce triste anniversaire, avant que les princes William et Harry n'honorent à leur tour la mémoire de leur mère disparue avec la famille royale.