publié le 07/12/2017 à 18:00

Pas facile d'être une star et la risée du petit écran. Comme de nombreuses personnalités de la musique, du cinéma et de la littérature française, Johnny Hallyday a eu droit à sa marionnette dans Les Guignols de l'info sur Canal +. Lancée le 29 août 1988, l'émission culte propose une parodie du journal télévisé, animée par les caricatures de célébrités. Les marionnettes plus emblématiques du programme restent celles de Patrick Poivre d'Arvor, Serge Gainsbourg et... Johnny Hallyday.



À l'époque, Johnny Hallyday est déjà une star depuis le début des années 60. il fait sensation sur les plateaux de télévision, les salles de concert et a déjà révolutionné le rock'n'roll français. Un personnage de choix donc pour Les Guignols qui pastichent "l'idole des jeunes" dans de nombreuses émissions.

Mais, loin d'en rire, Johnny Hallyday ne supporte pas sa marionnette. Il déteste surtout la longueur du nez du personnage en latex, qui s'exprime principalement par des onomatopées "Ah que coucou !", pour parodier "Ah que !" l'une des expressions fétiches du chanteur. Ces scènes sont souvent accompagnées des rires de la marionnette de Johnny, qui passe, n'ayons pas peur des mots, pour l'idiot de service.

Des débuts difficiles entre l'idole des jeunes et sa marionnette

"Cela me fait rire de temps en temps, mais ça ne fait pas du tout rire ma fille [Laura Smet], qui est revenue de l'école plusieurs fois, qui s'est battue pour défendre l'image de son père", confiait-il à Anne Sinclair sur le plateau de 7 sur 7 en 1991.



Johnny Hallyday est tellement en rogne contre sa marionnette et l'équipe de Canal +, qu'il aurait envoyé ses amis "casser la gueule" d'Yves Lecoq, qui faisait la voix du chanteur. 'Il y a très longtemps, Johnny Hallyday n'avait pas aimé la boîte à coucou. Son boys band était venu me casser la gueule à la sortie du JT. On s'est arrangé après, il a compris que ça lui faisait plus de bien que de tort. Ce qui est souvent le cas avec les Guignols", révèle-t-il dans Gala en 2015.

Johnny Hallyday rencontre ensuite sa marionnette pour faire la paix

En 1989, Johnny Hallyday tient "sa revanche" contre sa marionnette. Invité sur le plateau de l'émission Nulle part ailleurs, présentée par Philippe Gildas, la star rencontre sa marionnette. Bougon, Johnny Hallyday souligne que "l'anneau [de la marionnette] est du mauvais côté" et que son nez est mal fait. Philippe Gildas lui tend alors un sécateur. La star s’exécute de bon cœur et rabote le nez de sa marionnette, sous les applaudissements du public. Le chanteur fait ainsi la paix avec son double de latex, qui continuera de faire le succès de l'émission.

> Johnny face à sa marionnette et parle de "Cadillac-Canal+ (22.06.1989)