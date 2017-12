publié le 06/12/2017 à 09:29

Leurs deux noms sont indissociables. il y a encore quelques mois ils partageaient encore la scène pour une nouvelles tournée des Vieilles Canailles. Eddy Mitchell et Johnny Hallyday sont deux amis que le destin vient de séparer dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017.



"J'ai perdu plus qu'un ami, j'ai perdu mon frère", a déclaré à l'Agence France Presse le chanteur Eddy Mitchell, après la mort du rockeur, décédé à 74 ans des suites d'un cancer des poumons dans la nuit de mardi à mercredi.



Amis depuis l'adolescence, ils ont commencé dans la chanson au début des années 1960, et chacun a mené une carrière au sommet des hit-parades français. C'est en 2014 que les deux hommes ont formé avec leur ami Jacques Dutronc les "Vieilles Canailles" pour des concerts exceptionnels, avant de se reformer en juin et juillet pour ce qui furent les dernières représentations de Johnny Hallyday.