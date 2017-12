Mort de Johnny Hallyday : vos réactions après le décès du chanteur

publié le 06/12/2017 à 07:58

"Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus". Depuis que sa femme Laeticia Hallyday a annoncé le décès du chanteur dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre 2017, la France est en émoi. Vous pouvez toujours réagir et raconter vos souvenirs de Johnny Hallyday sur RTL.fr. Voici quelques-unes de vos réactions après le décès de l'Idole des jeunes.



"Tristesse infinie ce matin. Une partie de nous tous s'en est allé. De grandes pensées à ses enfants, son épouse et ses proches", réagit Marionlm9. Âgé de 74 ans, Johnny Hallyday se battait contre un cancer du poumon depuis des mois.

Certains n’arrivent toujours pas à croire que le rockeur le plus connu de France soit parti. Vevert54 n'arrive pas à l'accepter : "J'adore Johnny depuis toujours ! Je le croyais immortel et intemporel , intemporel ! J'en ai gros sur la patate, adieu le Taulier ! Condoléances à sa famille." Tous vos messages témoignent de l'immense place de Johnny Hallyday dans le cœur des Français.



Une grande majorité comporte une marque de soutien à la famille du chanteur. "Ce matin est un cauchemar je n'ose croire la triste réalité. Ma seule consolation est de me dire que tu ne souffre plus. Un pan de ma vie s'effondre, mais cela n' est pas grave tu resteras a tout jamais dans mon cœur une grosse pensée a jade, Joy, Laura, David, Laetitia et tous vos proches", écrit corbeau07.



Johnny Hallyday laisse des souvenirs à tous. "Un artiste complet qui me rappelle mon enfance dans les années 60, des moments difficiles mais aussi de grandes émotions. Salut l'artiste et allume le feu là haut", réagit tarbais59 à 7h.