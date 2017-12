Johnny Hallyday et Vincent Parizot en 2007 pour "Laissez-vous Tenter"

Johnny Hallyday et Vincent Parizot en 2007 pour "Laissez-vous Tenter" Crédits : Christophe Guibbaud - Abacca Press | Date :

Laurent Boyer et Yves Rénier rigolent dans les studios avec Johnny Hallyday

Laurent Boyer et Yves Rénier rigolent dans les studios avec Johnny Hallyday Crédits : DR | Date :

Georges Lang et Nolwenn Leroy soufflent les bougies avec Johnny Hallyday en 2013

Georges Lang et Nolwenn Leroy soufflent les bougies avec Johnny Hallyday en 2013 Crédits : DR | Date :

Johnny Hallyday entouré de, Jacques Expert (directeur des programmes de RTL), Georges Lang et Laeticia Hallyday en 2013

Johnny Hallyday entouré de, Jacques Expert (directeur des programmes de RTL), Georges Lang et Laeticia Hallyday en 2013 Crédits : DR | Date :

publié le 06/12/2017 à 17:14

"Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus." C'est avec cette sobriété touchante que Laeticia Hallyday annonce la triste nouvelle dans la nuit du 5 au 6 décembre.



Un monument de la chanson française, du rock'n'roll et des années Yéyé s'est envolé. Il souffrait d'un cancer du poumon qui l'a finalement emporté à l'âge de 74 ans.

Johnny Hallyday, c'est aussi un "ami" de RTL. C'est dans ces mots que Christopher Baldelli, le vice-président du directoire du groupe M6, auquel appartient RTL depuis le 2 octobre 2017, a rendu hommage à Johnny Hallyday. L'histoire d'amour entre la station et le chanteur remonte à ses premiers pas en musique.

"Johnny Hallyday était chez lui ici, ajoute-t-il. Johnny Hallyday, c'est des dizaines d'années de fidélité à cette maison". Une fidélité qui s'est marquée par de nombreux passages du rockeur dans les couloirs du 22 rue Bayard pendant toutes ces années



Que ce soit pour des interviews, pour présenter son dernier album, un Grand Studio ou encore avec ses compères pour annoncer un concert des Vieilles Canailles avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Johnny Hallyday a laissé des souvenirs qui ont marqué à jamais les locaux de RTL.