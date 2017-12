publié le 06/12/2017 à 11:25

Quelques heures seulement après l'annonce du décès de Johnny Hallyday, Claude Lelouch était dans le studio de RTL pour rendre hommage ce mercredi 6 décembre à cette immense star et à un ami de longue date.



"J'ai filmé son dernier concert en solo, à Vienne, pour le film Chacun sa vie. J'ai filmé sa dernière séquence avec Jean Dujardin. J'ai filmé aussi son premier scopitone, sa première chanson. J'ai été au début et à la fin. Je pense à sa famille, à Laeticia, à ses enfants. Maintenant, il faut qu'on transforme tout ça en une grande fête", réclame le réalisateur.

Pour Claude Lelouch, Johnny Hallyday avait quelque chose en plus. "Dès qu'il rentrait quelque part, il y avait cette voix, il y avait quelque chose d'irrationnel, on avait envie de l'écouter. Je l'ai connu quand j'avais 25 ans et lui 18 ans. Déjà à l'époque, quand il ouvrait la bouche il se passait un truc, on l'écoutait. Chez lui, il y a quelque chose de divin", estime le cinéaste.



"Il est parti avec d'Ormesson, ils vont faire la route ensemble et je pense qu'ils vont bien se marrer. Johnny avait beaucoup d'humour", insiste Claude Lelouch, qui livre une anecdote : "C'était pendant le tournage de Salaud, on t'aime et on était dans un restaurant à Megève. Tout le monde venait lui demander un autographe, des selfies, et lui le faisait gentiment. Et là, un gars arrive pour lui demander un selfie et Johnny dit : 'Toi, non'. Il avait repéré l'enfoiré qui était dans la salle."