publié le 14/12/2017 à 15:03

Johnny Hallyday avait une carrière telle qu'aucun Français ne pouvait passer à côté. Cependant sa réputation pouvait échapper aux étrangers. Quelques célébrités américaines connaissaient cependant bien le chanteur. Dans le monde de la musique naturellement, mais aussi dans celui du cinéma. Nos confrères du Matin ont décelé cette passion pour le rockeur chez Tom Hanks.



"J’adorais Johnny et sa musique. Je l’avais découvert par hasard et j’ai des tas d’albums de lui chez moi. J’ai également plusieurs albums de Johnny sur mon iPad que j’écoute régulièrement, a-t-il révélé dans les colonnes du journal suisse. Je suis tombé sur un de ses clips il y a bien des années et j’ai été fasciné par cet artiste qui méritait son surnom d’Elvis Presley français".

Tom Hanks n'a pas simplement entendu parlé de Johnny Hallyday. Il est un connaisseur et, comme beaucoup de Français, il a sa chanson favorite. "C’est difficile de dire les titres car mon français est horrible et j’écoute davantage les chansons de Johnny pour ses harmonies et sa voix si particulière. La première qui me vient en tête est Tennessee. (...) Je connais Hallyday depuis plusieurs décennies. Ses chansons de rock des années 1970 sont extraordinaires. Par exemple, Music que j’aime (sic)".

L'acteur a rencontré Johnny

Tom Hanks a raconté au journal sa première rencontre avec le chanteur dont il était presque le voisin : "Notre première rencontre restera à jamais gravée dans ma mémoire. J’étais avec mon épouse (ndlr: l’actrice Rita Wilson) dans un restaurant et je me suis penché vers elle pour lui dire : 'Je crois que le monsieur qui est en train de manger à la table derrière toi est ce chanteur français que j’adore, Johnny Hallyday. Je me suis alors levé pour aller lui parler et lui dire à quel point j’appréciais ses chansons'.