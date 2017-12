Johnny Hallyday et Jean d’Ormesson étaient cousins

publié le 15/12/2017 à 11:03

Cousins lointains. Mais cousins quand même. Il faut remonter au XVe siècle explique Le Parisien / Aujourd'hui en France pour dénicher des racines communes entre ces deux monuments.



Ils descendent tous deux d'un couple de Namur. Le noble seigneur Jean de la Malaize et sa femme Marie Smaele de Broesberghe. Ce couple a eu deux filles, Marie et Catherine. La branche Smet descend de Marie et la branche d'Ormesson de Catherine, donnant 13 générations plus tard le rockeur et l'homme de lettres.

Une découverte du site de généalogie Geneanet. "Nous voulions, explique son directeur, rendre hommages à ces deux monstres-sacrés. En croisant leurs arbres respectifs, nous sommes tombés sur ce Jean de la Malaize. Certes, nous sommes tous un peu cousins mais c'est quand même amusant de le démontrer. C'est un clin d'œil qui doit bien les faire marrer là-haut."



Dans Paris Match cette semaine, le récit de la cérémonie organisée lundi à Saint Barth et ce clin d'œil, encore un. Il est à peu près 17h dans le petit cimetière de Lorient. Tout le clan Hallyday vêtu de blanc est là. Tous sauf Jade et Joy qui n'ont pas la force, écrit Benjamin Locoge, d'assister à cette journée.

Maxime Nucci et Yarold Poupaud entament Be Bop a Lula puis Love me tender, deux classiques d'Elvis que Johnny aimait particulièrement. Une chorale lit un texte spécialement écrit pour l'occasion et un aigle des Antilles passe au-dessus du cercueil. Comme un signe du destin, cet aigle effectuera une seconde ronde au-dessus de la sépulture une fois Johnny en terre.

"Johnny tutoie déjà les anges"

Johnny tutoie déjà les anges écrit Paris Match, qui raconte également que cette cérémonie a été préparée par Jean Claude Darmon. Dix jours avant son décès, son ami intime se rend sur place pour que les souhaits du chanteur soient suivis à la lettre. C'est lui, écrit l'hebdomadaire, qui a négocié l'emplacement. Lui aussi qui s'est assuré de l'entière disponibilité des services de l’île pour l'inhumation dans la plus stricte intimité.



L'image du jour, c'est bien sûr la photo de ce car éventré à Millas. Elle est partout, image glaçante qui en dit long sur la violence du choc. Elle va sans doute longtemps hanter les témoins du drame, les enfants, les secours aussi. Effroyable collision titre ce matin l'Est Républicain. Pour la Dépêche du midi, c'est la tragédie. L'horreur pour le Télégramme et Midi Libre.



Ce qui est frappant aussi quand on feuillette ce matin la presse régionale, c'est de voir à quel point ce drame en rappelle d'autres. Allinges, bien sûr, il y a 9 ans. Sept enfants étaient tués dans la collision entre un TER et un car scolaire en Haute-Savoie. Plus récemment Rochefort, en 2016. Six adolescents étaient morts dans un accident impliquant un car scolaire et un camion. La vieille, un car scolaire s'était couché sur la chaussée. Deux adolescents, de 12 et 15 ans, avaient été tués.



La femme du jour vous la trouverez dans Sud-Ouest. Joy Neville c'est son nom. Cette Irlandaise va marquer l'histoire du rugby puisqu'elle va devenir la première femme à arbitrer un match de Coupe d'Europe, lors de la rencontre opposant Bordeaux Bègles aux Russes d'Enisei. Ancienne troisième ligne, cette jeune femme compte à son palmarès un grand chelem et une participation à la coupe du monde.



C'est en 2014, à la fin de sa carrière de joueuse qu'elle est devenue arbitre. Elle a exercé en division 1 A de la ligue Ulster Bank, arbitré en coupe britannique et irlandaise, dirigé le match Norvège-Danemark pour le championnat européen des nations et a été élue arbitre de l'année il y a quelques jours.



En France, une femme seulement a déjà arbitré un match de championnat. Et encore c'était de la pro D2, la deuxième division professionnelle. Cette femme c'est Christine Hanizet. "En France, dit-elle dans les colonnes de 20 minutes, on a toujours des vieilles pensées un peu dépassées. On doit toujours prouver plus que les autres, il m'a fallu 15 ans pour y arriver". À peine croyable en 2017. On se croirait presque revenu à l'époque de nos ancêtres. Ceux de Johnny et Jean d'Ormesson.