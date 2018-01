publié le 07/01/2018 à 20:33

"France Gall a rejoint le Paradis blanc (...)". C'est en ces termes que Geneviève Salama, l'attachée de communication de France Gall, a informé du décès de la chanteuse dimanche 7 janvier, peu après 10 heures du matin.



Depuis l'annonce de cette disparition, les hommages se sont multipliés, évoquant pour la plupart que la chanteuse a rejoint le "Paradis blanc". Ce fameux "Paradis blanc" renvoie à la chanson écrite par Michel Berger, le compagnon de France Gall, pour l'album, son dernier, Ça ne tient pas debout sorti en 1990.

Cette chanson évoque la douceur de la mort et le paradis comme idéal pour fuir le monde brutal, comme on le comprend aisément dans cet extrait des paroles : "Je m'en irai courir dans le paradis blanc. Loin des regards de haine. Et des combats de sang". Une chanson lourde de sens car elle s'inscrit comme le dernier tube de Michel Berger en solo avant son décès brutal en 1992. Un peu plus d'un an plus tard, en 1994, France Gall, bouleversée par la perte de son amour, avait repris Le Paradis Blanc sur la scène de Bercy.

> France Gall - Paradis blanc - 1994 - (Tv Stars 90)