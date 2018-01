publié le 07/01/2018 à 21:01

Après la disparition de France Gall, le chagrin est immense pour nombre de Français. Anonymes ou célébrités, ils sont des milliers à rendre un dernier hommage à l'icône yéyé, décédée le 7 janvier à 70 ans. Muse et interprète, France Gall a traversé les époques et marqué la chanson française. Des tubes devenus cultes, une victoire à l'Eurovision, les cinquante ans de la carrière de l'artiste ont fait d'elle l'icône de plusieurs générations.



"C'est une des chanteuses françaises que j'ai le plus écouté. C'est parce que j'adorais les chansons et Michel [Berger] avait certainement trouvé avec elle une interprète idéale", confie Françoise Hardy. "Elle avait tout à fait le même sens du rythme que lui, elle était rythmique avant tout comme chanteuse. Et puis elle chantait très très bien (...). Elle a toujours su choisir ses chansons", ajoute-t-elle.

Et d'ajouter : "Elle n'a chanté que des bonnes chansons". Et dans sa discographie, France Gall compte beaucoup de titres qui sont devenus, au fil des années, des standards de la chanson française. "Sur scène, j'y suis allée je ne sais combien de fois, et j'ai toujours été éblouie par ses tours de chant qui étaient évidemment mis en scène par Michel Berger. Je trouve que beaucoup de ses chansons n'ont pas pris une ride (...). Quelle merveille, y'a vraiment un plus", se souvient Françoise Hardy.