Mort de France Gall : deux jours d'hommage réservés au public

publié le 09/01/2018 à 14:29

Un ultime adieu avant de rejoindre le "paradis blanc". Depuis le décès de France Gall, survenu le dimanche 7 janvier, anonymes et célébrités rendent hommage à l'icône des années yéyé. La disparition de la chanteuse, à 70 ans, des suites d'un cancer a provoqué une grande vague d'émotion. Elle a enregistré tant de titres inoubliables, notamment avec Michel Berger.



De Céline Dion à Julien Clerc en passant par Françoise Hardy et Elton John, les personnalités se remémorent leurs moments partagés avec l'interprète de Babacar. Avant de lui dire au revoir, ses proches ont prévu un hommage spécialement réservé aux fans. Selon un communiqué adressé à l'AFP lundi 8 janvier par sa chargée de communication Geneviève Salma, un lieu de recueillement a été mis en place pour permettre au public de lui dire adieu pendant deux jours.

Les fans de l'interprète de Ella, elle l'a et Résiste pourront se rendre les mercredi 10 et jeudi 11 janvier au funérarium du Mont Valérien à Nanterre. Ils auront la possibilité de se recueillir entre 9 heures et 18 heures devant le cercueil de la chanteuse pour faire un dernier hommage en déposant des fleurs et des messages.

Les obsèques civiles se tiendront vendredi "dans la plus grande intimité", selon le souhait de la famille. France Gall sera inhumée au cimetière de Montmartre dans le caveau familial, aux côtés de son mari Michel Berger et leur fille Pauline.