publié le 07/01/2018 à 18:30

Elle était une muse aux chansons immortelles. France Gall est partie rejoindre le Paradis Blanc, dimanche 7 janvier. L'icône yéyé est décédée d'un cancer du sein à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Dès l'annonce de sa mort, les hommages pullulent. Anonymes, artistes ou hommes politiques, ils sont nombreux à faire leurs adieux à France Gall, et à saluer son immense carrière. Des vidéos, des photos, des chansons ou de simples mots, les messages pleuvent sur la Toile.



"France Gall a rejoint le Paradis blanc le 7 Janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer", a indiqué son attachée de communication, Geneviève Salama, pour annoncer la mort de la chanteuse.

"Si Johnny Hallyday fut pour bien des Français cette figure de grand frère protecteur, France Gall fut assurément leur éternelle petite sœur, dont la fragilité radieuse a accompagné des générations", a salué Emmanuel Macron.

France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité. Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l'exemple d'une vie tournée vers les autres, ceux qu'elle aimait et ceux qu'elle aidait. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 janvier 2018

Le Premier ministre, Édouard Philippe, évoque "la vie, l'amour, la beauté et la volonté de rester debout face à l'adversité", que chantait l'icône. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, rend hommage à cette "icône de la chanson française, intemporelle".



"Une femme d'une grande douceur et d'un très grand courage", pour Anne Hidalgo, maire de Paris, quand les anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande saluent respectivement une "artiste merveilleuse" et une "chanteuse lumineuse".

C'est avec une très grande tristesse que j'apprends le décès de France Gall. C'était une artiste et une femme exceptionnelle qui a marqué la chanson française ; une femme d'une grande douceur et d'un très grand courage. Mes pensées vont à son fils, à sa famille et a ses proches — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 7 janvier 2018

La chanson française en deuil

Pour les artistes français, l'émotion est également très vive. Julien Clerc, qui a été son compagnon pendant cinq ans, pleure lui aussi la mort de France Gall. "France, nous avions 20 ans, des bonheurs, des chagrins. Une part de ma vie s'en va avec toi", a-t-il écrit.



Mathieu Chedid exprime son "immense tristesse", quand Julien Doré a le cœur brisé en partageant la vidéo de son interprétation, devant France Gall, du Blues du Business Man, extrait de Starmania.

Le compte officiel de l'Eurovision, compétition remportée par l'interprète de Poupée de cire, poupée de son en 1965, fait part de sa "profonde tristesse", le chanteur Amir lance un dernier "adieu poupée de cire", quand Stéphane Bern déclare que "ses chansons et sa voix rendront son souvenir toujours présent".

Souvenons-nous que nous ne sommes que de pauvres mortels ! Tristesse et émotion alors qu’un nouveau deuil nous frappe tous avec la disparition de #francegall. Notre jeunesse s’envole avec elle mais ses chansons et sa voix rendront son souvenir toujours présent — Stéphane Bern (@bernstephane) 7 janvier 2018