publié le 09/02/2017

Près de 10 ans après Bienvenue chez les Ch'tis, l'acteur et réalisateur français va revenir dans le Nord de la France pour son prochain film en tant que réalisateur. "Ça s’appelle Une jolie ch’tite famille, ce n’est pas la suite des Ch’tis du tout mais c’est un film que je veux tourner dans le Nord", a révélé Dany Boon à RTL.



"J’ai très très envie de retourner dans ma région", a-t-il ajouté avant d'en dévoiler un peu plus sur l'intrigue de ce prochain long-métrage, dont il tiendra le rôle du personnage principal : "C’est l’histoire d’un designer que je joue, qui est devenu très bobo parisien et qui cache ses origines prolo ch’ti et qui vont lui revenir en boomerang".

La mère du personnage, âgée de 80 ans, sera jouée par Line Renaud, a également confié le réalisateur à RTL. "Toute la famille [de mon personnage] va descendre à Paris pour fêter les 80 ans de la mère", conclut le réalisateur.



Raid Dingue, cinquième long-métrage de Dany Boon, est actuellement à l'affiche dans les salles françaises.