et Sylvain Zimmermann

publié le 16/03/2017 à 11:02

Sa vie est chargée depuis qu'elle a été élue la plus belle femme de l'univers. Miss Univers 2017 est, pour la deuxième fois de l'histoire du concours de beauté, une Française. Depuis son couronnement en janvier dernier, Iris Mittenaere s'est installée dans la très branchée ville de New York, sur la côte est des États-Unis. Jeudi 16 mars, la reine de beauté est de retour en France pour quelques jours avec un programme bien rempli.



À commencer par une rencontre au sommet. La jeune femme de 24 ans sera reçue par le président de la République dans l'après-midi vendredi 17 mars. Iris Mittenaere a rendez-vous au palais de l'Élysée pour recevoir les félicitations de François Hollande, et pourquoi pas tenter de le convaincre de devenir la prochaine Marianne dans les mairies de France ? Une pétition a été lancée par le grand-père de l'intéressée sur internet, Dany Boon lui-même l'a signée.

De retour à Lille dimanche

Originaire du nord de la France, Miss Univers passera aussi quelques temps sur sa terre natale dimanche 19 mars. Ses admirateurs et admiratrices pourront lui jeter des regards transits pendant une heure rue Faidherbe à Lille, de 11 heures à midi. Ensuite, elle prendra la parole, telle une véritable monarque, depuis le balcon du journal local La Voix du Nord, situé place du De-Gaulle.

Iris Mittenaere à la télévision

La nouvelle Miss Univers fera également le tour des chaînes de télé lors de son passage en France. Iris Mittenaere sera l'invitée du journal de 13 heures de TF1 jeudi 16 mars, présenté par Jean-Pierre Pernault. La jeune femme sera également présente dimanche 19 mars sur le plateau du 19h45 de M6 animé par Nathalie Renoux.