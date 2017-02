Iris Mittenaere est la deuxième Française à être couronnée Miss Univers, six décennies après la Lorraine Christiane Martel.



> Miss Univers : "J'étais sûre qu'Iris allait gagner, ça ne pouvait être qu'elle", se félicite Christiane Martel Crédit Image : AFP Crédit Média : Laurent Marsick

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il aura fallu attendre 64 ans pour que de nouveau, Miss France soit sacrée Miss Univers. Iris Mittenaere a remporté la couronne tant convoitée le 30 janvier dernier, succédant ainsi à Christiane Martel, qui avait vécu le même conte de fée en 1953. Installée au Mexique depuis 1958, elle a suivi avec attention l'élection. "Je suis très contente parce que quand j'ai vu les participantes, j'ai vu descendre Miss France et j'ai dit 'Oh, c'est elle qui va être Miss Univers, parce qu'elle est très belle et très agréable", confie-t-elle au micro de RTL. "Quand j'ai su que c'était une Française, j'étais tellement contente parce qu'il y a tant de jolies filles que ce n'était pas normal qu'il n'y ait pas une miss française".



Le sacre d'Iris Mittenaere est également l'occasion d'observer les évolutions du concours de beauté, notamment concernant la chirurgie esthétique, à laquelle on recourt certaines participantes. "Moi à mon époque (...) on ne parlait pas du tout de la chirurgie esthétique. Au contraire, il y a des dames qui passaient pour voir s'il n'y avait pas de petites choses fausses", glisse avec humour Christiane Martel, avant d'ajouter : "Si c'est une miss beauté, ça ne doit pas être une miss fabriquée".

La base du grand succès, c'est l'union de la famille et être soi-même. Christiane Martel Facebook Twitter Linkedin

Christiane Martel ne tarit pas d'éloge sur la nouvelle Miss Univers. "J'ai trouvé qu'elle était très belle, très sympathique, la façon de parler, simple dans le sens où elle n'allait pas chercher de grandes paroles", détaille l'ancienne miss aujourd'hui âgée de 80 ans.



Pour sa nouvelle vie, elle conseille à Iris Mittenaere d'"être elle-même". "La base du grand succès, c'est l'union de la famille et être soi-même. Ça vous change la vie complètement, parce qu'après l'élection naturellement vous connaissez tellement de monde, on visite beaucoup d'endroits, on apprend à faire les choses et ça vous donne de grandes leçons", explique Christiane Martel.