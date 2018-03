publié le 29/04/2016 à 22:08

Barack et Michelle Obama n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils maîtrisent à la perfection les réseaux sociaux et leurs codes. Le couple américain a défié dans une vidéo postée sur Twitter le prince Harry à l'approche des Invictus Games, une compétition sportive opposant des soldats blessés venus du monde entier.





"Hey, Prince Harry. Tu te rappelles que tu nous avais demandé de tout donner lors des Invictus Game ?", lance la First Lady, avant que le président des États-Unis lui-même, debout à ses côtés, ajoute : "Attention à ce qui peut arriver". Trois vétérans dans le fond arborent des visages faussement menaçant et l'un d'eux termine avec la gestuelle du "drop the mic" (faire tomber le micro), souvent employé après une belle victoire lors d'une joute verbale.

Le prince Harry, cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, a choisi le même mode de communication pour répondre au défi : "Malheureusement pour vous, FLOTUS (First Lady of The United States) et POTUS (President of the United States), je n'étais pas seul lorsque vous m'avez envoyé cette vidéo". Dans la vidéo qui accompagne son message, on voit le prince expliquer à sa grand-mère les exploits réalisés lors de ces jeux, lorsqu'il reçoit le message de Michelle Obama. La reine paraît amusée mais devant tant de confiance dans le camp américain, la monarque ne peut s'empêcher de les remettre à leur place d'un "Really ? Please..." (Vraiment ? Voyons...) royal.

Ce n'est pas la première fois que la reine, toujours très digne et sérieuse, joue avec son image. En 2012, elle avait pour la première fois participé à une oeuvre de fiction en répondant lors d'un clip à Daniel Craig dans son personnage de James Bond. Une exception pour la bonne cause : Londres accueillait les Jeux olympiques.

Unfortunately for you @FLOTUS and @POTUS I wasn't alone when you sent me that video ¿ - H.https://t.co/sjfSQvkzb6 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 avril 2016

Après une première édition à Londres en septembre 2014, les Invictus Games auront lieu cette année à Orlando (Floride, sud-est des États-Unis) du 8 au 12 mai. Lors d'une visite du prince Harry à a Maison Blanche en octobre dernier, Barack Obama avait salué cette initiative qui permet "de mettre en valeur des soldats non seulement pour les sacrifices qu'ils ont faits mais aussi pour le courage et la force dont ils continuent à faire preuve".