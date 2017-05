publié le 19/05/2017 à 23:12

Samedi 20 mai, la soeur de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, Pippa, va se marier, six ans après que le monde l'ait découverte lors du mariage entre le prince William et Kate. Elle avait alors affolé les observateurs et les milliards de téléspectateurs dans une tenue qui n'était pas passée inaperçue. Depuis, elle est devenue l'une des célébrités les plus en vue sur la planète.



Alors qu'une image plutôt frivole lui collait à la peau, Pippa Middleton a, depuis deux ans, "refait son CV" comme le raconte Adélaïde de Clermont-Tonnerre, s'engageant notamment pour des causes humanitaires et s'investissant dans des tâches plus sérieuses. Elle épousera samedi James Matthews, "l'un des financiers les plus brillants de Londres", grand sportif comme sa future femme, et coureur automobile.

S'il ne s'agit pas à proprement parler d'un mariage "royal", mais la liste des invités aura tout de même belle allure selon notre invitée. Le prince William et Kate seront bien sûr de la partie, avec leurs deux enfants George et Charlotte. Le prince Harry sera aussi là, avec sa compagne Meghan Markle. Près de 300 personnes sont attendues pour l'occasion pour un mariage qui sera particulièrement sécurisé, les invités ayant dû envoyer au préalable leur photo et devant donner leur accord pour ne pas publier la moindre image sur les réseaux sociaux.