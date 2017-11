publié le 06/11/2017 à 12:20

Plus de 13 millions de célibataires en France. Une véritable souffrance pour beaucoup de Français, qui ne trouvent pas l'âme sœur malgré plus de 2.000 sites de rencontres disponibles. Pour tenter de former des couples et faire naître l'amour entre deux personnes, M6 a choisi de miser sur la science et un concept où les célibataires se livrent totalement dans Mariés au premier regard. La nouvelle saison de l'émission débute ce lundi 6 novembre, à 21 heures.



La production utilise un logiciel dont l’algorithme prend en compte tout un tas de paramètres : psychologie, sexualité, valeurs et croyances entre autres. Au terme de cette étude présentée comme scientifique, les couples formés par affinité et via trois spécialistes (psychologue, sexologue et coach en séduction) vont basculer dans le concept de l’émission.

Ainsi, pas de rendez-vous galant, pas d'échanges de mails ou SMS, pas de présentation à la famille. Les deux personnes se rencontrent directement à la mairie, devant M. le maire, pour un véritable mariage. Un choix radical, un risque que prennent les candidats et les candidates qui ensuite enchaîneront lune de miel et emménagement ensemble avant de décider s'ils restent mariés ou non en fin de compte.



L'aventure passe par plusieurs étapes, y compris celle où les candidats et candidates annoncent le processus à leur famille, avec parfois un refus catégorique de cautionnement et un déchirement pour le futur ou la future marié, mariée.



La saison passée, le programme a attiré en moyenne 3,27 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, et une part d'audience de 13,5%.