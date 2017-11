Clémentine Célarié : "Christine Angot ne me fait pas peur !"

publié le 04/11/2017 à 14:00

Après On s’aimera en 2015, Clémentine Célarié revient en librairie et vient de publier son nouveau roman A la folie, aux éditions du Cherche Midi.





L'histoire : "Marguerite ne trouve plus de sens à sa vie. Prisonnière d'un système qui l'étouffe, elle rencontre une nuit un homme singulier. Il lui ouvre les portes de son monde, un centre où vivent des êtres dits anormaux, physiquement ou mentalement affectés. Ce lieu offre un nouveau souffle à Marguerite, elle le perçoit comme un havre de rêve, de poésie, d'urgence de vivre. Elle propose aux résidents d'explorer leur imaginaire et leur créativité. Tous se réinventent alors un bonheur volé ou enfoui, au mépris de l'ordre établi. Mais jusqu'où pourront-ils aller ?

Qui est fou ? Qui ne l'est pas ? En s'ouvrant aux autres et à leurs différences, on découvre des trésors inattendus. Ce roman jette une passerelle salutaire entre le monde des vaillants - ceux qui vivent sans entraves et l'oublient - et celui des empêchés - ceux qui se battent jour après jours, contraints pour survivre de développer des forces inégalées."



A la folie est paru le 19 octobre dernier.

Interrogée sur la télévision d'aujourd'hui, Clémentine Célarié regrette qu'il n'y ait plus de débats ! La comédienne aimerait regarder des émissions où des "gens de tous les milieux, de tous les horizons, s'engueulent et s'affrontent". Lorsque l'on évoque "On n'est pas couché", la romancière parle de la peur que certains artistes ont à l'idée de participer à l'émission et de "se faire assassiner" par les critiques. Ce n'est pas son cas puisqu'elle affirme ne pas craindre l'avis Christine Angot sur son livre.



