Audiences TV : "Un bonheur n’arrive jamais seul" devant "Les enquêtes de Vera"

publié le 06/11/2017 à 09:55

Dimanche soir, TF1 a brillé avec la rediffusion de la comédie française Un bonheur n'arrive jamais seul. Le duo Sophie Marceau/Gad Elmaleh a séduit 4,4 millions de Français. La part d’audience atteint 18,7 % sur les individus de quatre ans et plus.



France 3 arrive en seconde position avec son programme britannique Les Enquêtes de Vera. La septième saison a réuni 4,1 millions de sérivores, soit 16,1% du public.

France 2 s'octroie la dernière marche du podium avec Le Hobbit : la Bataille des Cinq Armées. Le long-métrage a captivé quelques 3,2 millions d’aficionados du genre, soit 14,5% du public de quatre ans et plus.



M6 est juste derrière avec son magazine économique Capital. Les secrets du made in France furent suivis par 2,5 millions de téléspectateurs. La part d’audience s'élève à 10,3% sur les individus de quatre ans et plus.





Canal + clôt le classement avec le match de 12e journée de Ligue 1 Conforama de football, qui opposait Saint-Etienne à Lyon. La victoire des Lyonnais (0-5) a été observée par 1,5 million d'amateurs de sport, donc 6,9% du public.