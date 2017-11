publié le 03/11/2017 à 22:16

Twitter a Maxime dans le collimateur. Déjà lors de l'émission diffusée le vendredi 27 octobre, l'aventurier, qui n'a pas respecté le pacte conclu avec Sandrine, Mélanie, Romain et Fabian (ex-rouges) en votant contre Sébastien lors du dernier conseil, s'était attiré les foudres des internautes.



Vendredi 3 novembre, les réactions sont toujours aussi épidermiques sur Twitter, et ce dès que Maxime prend la parole et explique ses choix. Lors de la première épreuve de confort, dont la récompense était de rejoindre, le temps de 24 heures, une famille pour découvrir la culture locale, l'aventurier de Koh-Lanta n'a pu contenir ses larmes lorsque Denis Brogniart a évoqué l'accueil prévu par la grand-mère de la famille.

Sans réellement comprendre les états d'âmes de Maxime, les internautes n'ont pas manqué de l'écharper, manifestement agacés par cette crise de larmes, qui est loin d'être la première depuis le début de l'aventure.

Est-ce qu'il y a eu ne serait-ce qu'un episode de #KohLanta où Maxime n'a pas pleuré ?!! Son portait mais sinon je pense pas¿ #KohLantaFidji — QualifiéPourEnParler (@HakBenzema) 3 novembre 2017

#KohLantaFidji Maxime ou la vente de larmes au kg ¿ — Romy Sissi (@Melle_Sakura) 3 novembre 2017

Hâte de voir le prochain retournement de veste de Maxime. Il peut voter pour lui. On ne sais pas. Il est capable de tout. #KohLanta — Super Zappeur (@superzappeur) 3 novembre 2017