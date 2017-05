Lucien Jean-Baptiste dans A La Bonne Heure

publié le 15/05/2017 à 16:46

Lucien Jean-Baptiste joue actuellement aux côtés d'Isabelle Nanty dans la série "Munch" sur TF1. Les 2 épisodes pilotes avaient été diffusés le 21 novembre 2016, il s’agit donc de la suite de la saison 1 avec 6 nouveaux épisodes (donc 3 lundis, en diffusion jusqu’au 29 mai). Il y a six nouveaux épisodes (donc trois lundis, en diffusion jusqu’au 29 mai). Ce soir, deux épisodes sont diffusés "Vérité trompeuse" et "Mi-figue, mi-raisin".

Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, sachez qu'ils sont disponibles gratuitement sur MYTF1.

C-P9MDLXsAA35re

Mais parmi les projets de Lucien Jean-Baptiste, il y a aussi la suite de son film "La première étoile" (1,6 millions d'entrées et une nomination pour le César du meilleur premier film lors de la 35e cérémonie des César en 2010). Elle s'appellera tout simplement "La deuxième étoile". Le film est attendu en salle pour la fin de l'année, en décembre 2017, soit un peu plus de 8 ans après le premier volet.

La 1ère étoile

Une grande partie du casting d'origine est déjà assurée de rempiler : pour entourer Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny, Loreyna Colombo, Ludovic François, Édouard Montoute, Michel Jonasz et Jimmy Woha Woha. Roland Giraud rejoint la distribution.

Synopsis

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

