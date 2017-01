RENCONTRE - On découvrira le 18 janvier au cinéma la comédie "Il a déjà tes yeux" de Lucien Jean-Baptiste, à qui l'on doit "La première étoile".

> Lucien-Jean Baptiste : "Avec 'Il a déjà tes yeux', on n'a pas fait un film manichéen" Crédit Image : UGC Distribution Crédit Média : Stéphane Boudsocq

par Stéphane Boudsocq publié le 16/01/2017 à 10:45

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il a déjà tes yeux raconte la mésaventure de Paul et Sali, couple français noir qui, ne pouvant avoir d'enfant, s'est lancé dans un long processus d'adoption. Processus sur le point d'aboutir avec l’adoption de Benjamin. Et surprise, le bébé est blanc ! Une fois l'étonnement passé, Sali et Paul aiment immédiatement leur fils, mais le plus difficile est à venir : convaincre le monde entier en général et la famille en particulier que des Noirs adoptant un Blanc n'a rien d'anormal ou contre-nature.



Le film parle d'ailleurs plus des préjugés que de l'adoption, sans épargner personne. "On n'a pas fait un film manichéen (...) Il y a des préjugés partout. En ces temps difficiles, où on est dans la division, on a décidé qu'il n'y avait pas de camp à choisir", explique le réalisateur à RTL. C'est le parti-pris du film d'aborder ces questions sociétales par le biais de l'humour en y rajoutant aussi une dose d'amour. C'est aussi ce qui le rend à la fois attachant et intéressant.



Aïssa Maïga joue Sali, la femme de Paul et la maman du petit Benjamin : "Cela ouvre une perspective, on peut même parler des problèmes ensemble et en rire. Et puis ce qui m'a énormément plu, c'est le fait que ce soit une histoire d'amour entre Sali, Paul et Benjamin", raconte l'actrice.

Un film pour rire des préjugés

Rire de sujets qui peuvent poser problème, c'est le credo de Lucien Jean-Baptiste. Une famille noire débarquant aux sports d'hiver dans La dernière étoile, un apprenti comédien sortant de prison voulant aller au bout de sa passion malgré l'opposition de sa famille dans Dieu merci ! C'est vrai qu'il creuse la veine des racines, de la famille et des rêves à accomplir. Cette fois, Lucien Jean-Baptiste n'a eu qu'a remonter le fil des souvenirs de son enfance pour trouver l'inspiration : "D'arriver à Paris à l'âge de 3 ans et comprendre le monde dans lequel tu as atterri. Je me suis longtemps battu lorsqu'on m’appelait 'bamboula', puis à travers mon art, j'en parle avec humour", poursuit Lucie Jean-Baptiste.





Le pari est réussi dans Il a déjà tes yeux avec un casting formidable outre Lucien et Aïssa Maïga. On retrouve aussi dans le film Michel Jonaz, Zabou Breitman ou encore Marie-Philomène Nga dans rôle de la maman africaine au départ très braquée sur le petit Blanc qui débarque dans sa famille.