Lucien Jean-Baptiste est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Lucien Jean-Baptiste est à l'affiche de "Il a déjà tes yeux", dont il est également le réalisateur. Le comédien est l'invité de Stéphane Bern le lundi 9 janvier 2017.

Après La première étoile, 30° couleur et DieuMerci !, Lucien Jean-Baptiste signe son quatrième long-métrage. Dans Il a déjà tes yeux, une comédien touchante avec Aïssa Maïga, Zabou Breitman et Vincent Elbaz , le comédien et réalisateur s’attaque avec humour au thème de l’adoption.

"Il a déjà tes yeux" de et avec Lucien Jean-Baptiste

L'histoire : Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !

