13/01/2017

Lucien Jean-Baptiste est venu présenter sa nouvelle comédie : "Il a déjà tes yeux". Pour son quatrième long-métrage, l'acteur et réalisateur a souhaité s'arrêter sur le thème de l'adoption et il l'a fait avec humour. Le film évoque l'histoire d'un couple noir qui adopte un joli blond aux yeux bleus. Un vrai coup de foudre et une histoire d'amour qui se confronte aux préjugés de la famille et de la société. À travers : Accentuation de la capitale en début de mot." style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer;">À travers une comédie, Lucien Jean-Baptiste a souhaité diffuser un message : "J'ai l'impression qu'aujourd'hui on essaie de diviser les gens alors que moi j'essaie de rassembler les gens" a-t-il déclaré. Avec l'adoption comme point de départ, le film pose une question centrale : "Est-ce qu'on a le droit d'aimer quelqu'un qui est différent, qui ne vous ressemble pas ?", s'interroge le réalisateur.



Selon Lucien Jean-Baptiste, les préjugés handicapent les relations entre les personnes : "On juge les gens sans même avoir discuté ni échangé, mais sur une espèce d'emballage". Le réalisateur a eu l'idée de réaliser ce film après avoir appris l'histoire d'un couple de Nigérians aux Royaume-Uni, dont la femme avait accouché d'un enfant blanc. Pour les besoins du film "Il a déjà tes yeux", un bébé a participé au tournage : "Je cherchais un petit blond caucasien avec les yeux bleus" explique-t-il. L'ensemble de l'équipe s'est ainsi calée sur les horaires du bébé, pour le tournage du film.



Issu du monde de la comédie, Lucien Jean-Baptiste a toujours préféré traiter les sujets sensibles à travers l'humour : "La différence, la tolérance et le racisme... Je préfère traiter certains sujets par le biais de la comédie (...) Par le prisme de la comédie, j'espère pouvoir parler de ces sujets au plus grand nombre de spectateurs" a-t-il déclaré.