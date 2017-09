publié le 10/09/2017 à 11:30

C'est l'une des curiosités de cette rentrée télévisuel 2017-2018. Thierry Ardisson, habitué des succès à la télévision, lance Les terriens du dimanche en access prime time à 19h sur C8. Un talk à la sauce Ardisson, avec des chroniqueurs présents pour commenter l'actualité.



Si l'on ignore encore le contenu exact, on devrait avoir des reportages et des débats animés. Un programme qui devrait se rapprocher de Rive droite rive gauche, le format qu'il pilotait sur Paris Première. D'autant que l'animateur n'a pas fait dans l'eau tiède concernant ses choix de chroniqueurs.

Ainsi, on retrouvera Natacha Polony, journaliste ancienne chroniqueuse d'On n'est pas couché. Ses prises de position tranchées sont souvent sujettes à polémiques. En face, d'un point de vue idéologique, elle devrait trouver Raquel Garrido. Cette avocate est célèbre pour être la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Sa présence sur la chaîne de Vincent Bolloré a déjà fait jaser.

Sans doute un talk d'infotainment

Toujours dans l'avis tranché, on trouvera Franz-Olivier Giesbert. Passé par Le Nouvel Observateur, Le Figaro et Le Point, ce journaliste-éditorialiste-patron de presse et écrivain est nommé en mai 2017 directeur éditorial de La Provence. Membre des Grosses Têtes sur RTL, il a présenté sur France 3 un talk de deuxième partie de soirée qui portait ses initiales : FOG.



Gilles-William Goldnadel, un avocat-essayiste et militant associatif fera aussi partie de l'équipe des chroniqueurs de Thierry Ardisson. De même que Hapsatou Sy, entrepreneuse entrevue également parmi l'équipe de chroniqueuses 100% féminine de Laurence Ferrari dans Le grand 8 sur C8.



Pour assurer des chroniques plus légères, sans que l'on sache de quoi il s'agit exactement, Tanguy Pastureau apportera sa plume acerbe et son humour tranchant alors que Jeremstar, youtubeur reconnu sera lui aussi dans l'équipe.



Thierry Ardisson a promis des reportages, mais aussi des canulars et des caméra cachées assez osées qui ne manqueront pas de provoquer des débats. Ainsi il a annoncé sur Europe 1 que dans les prochaines semaines. On y verra un homme "habillé d'une Gandoura avec une petite barbe et qui va louer une camionnette (...) assez grande pour y mettre des bouteilles de gaz". L'émission de "L'homme en noir" ne devrait pas laisser place à la langue de bois.