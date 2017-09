publié le 09/09/2017 à 01:00

Stupeur au conseil. Vendredi 8 septembre, dans le deuxième épisode de Koh-Lanta Fidji, l'équipe jaune a été convoquée pour se réunir en conseil et éliminer un aventurier de l'équipe, après la défaite contre les rouges lors de l'épreuve d'immunité.



C'est une véritable stratégie de bluff qu'ont mis en place quatre coéquipiers. Le quatuor Mel, Tiffany, Marta et Thomas a voulu éliminer Marvyn mais a fait croire qu'ils allaient tous les quatre voter contre May, nouvelle aventurière arrivée après le départ de Marine sur décision médical. Un plan qui a porté ses fruits tout au long des discussions d'avant conseil auprès des aventuriers. Seulement, Tiffany et Mel ont eu plus de mal à convaincre May de voter contre Marvyn.

La réticence de May n'a pas empêché le plan d'aboutir. En effet, lors du conseil, Marvyn a été éliminé avec cinq bulletins contre lui. Lui, ce jeune breton, qui ne s'y attendait pas du tout a été pris de court et n'a pu qu'accepter la sentence prononcée par ses coéquipiers.



Seulement, André n'a pas manqué de faire savoir son mécontentement de voir partir ce qui était pour lui un ami. L'aventurier a peiné à retenir ses larmes. Le troisième épisode promet de voir évoluer une équipe jaune dans une ambiance électrique, sans parler d'éventuels règlements de comptes...