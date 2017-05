Franz Olivier Giesbert et Pierre Benichou dans A La Bonne Heure

publié le 08/05/2017 à 10:28

"Belle d'amour" : le nouveau roman de Franz-Olivier Giesbert

Écrivain et journaliste, Franz-Olivier Giesbert est l'auteur d'une dizaine de romans. Aujourd'hui, il publie Belle d'amour chez Gallimard. Le nouveau directeur éditorial du quotidien La Provence y raconte l'histoire de Tiphanie, l’une des suivantes de Saint Louis qui a participé aux deux dernières croisades en Orient.

"Belle d'amour", le nouveau roman de Franz Olivier Giesbert (Gallimard)

Tiphanie dite "Belle d’amour" a été l’une des suivantes de Saint Louis et a participé, en première ligne, aux deux dernières croisades en Orient. Mais sa vie, qui aurait pu être un conte de fées, tourne souvent au cauchemar.

Jetée très jeune sur les chemins du royaume après la condamnation à mort de ses parents, elle est réduite en esclavage à Paris d’où elle s’échappe pour répondre à l’appel des croisés, s’embarquer vers la Terre sainte et entamer un voyage d'initiation. Grâce à ses talents de guérisseuse, elle gagnera la confiance du roi avant d’apprendre auprès de lui l’Islam, la guerre et beaucoup d’autres choses.

Épopée truculente et pleine de rebondissements, Belle d’amour raconte un destin de femme mais aussi le Moyen Âge au temps des croisades. Une époque qui rappelle beaucoup la nôtre : politique et religion s’y entremêlent pendant que l’Orient et l’Occident se font la guerre au nom de Dieu.

Pierre Bénichou publie son premier livre !

C'est son premier ouvrage en 79 ans ! Les absents, levez le doigt ! est un recueil de "portraits-souvenirs" que Pierre Bénichou a écrit au fil de sa carrière de journaliste. Chaque fois, une "figure" de la vie parisienne, de la chanson, de la littérature, du monde des affaires, chère à l'auteur, est ressuscitée avec un talent de plume assez exceptionnel.

"Les absents, levez le doigt !" de Pierre Bénichou (Grasset)

Classés par ordre alphabétique (de "Aragon Louis" à "Ventura Lino") ces portraits composent une sorte de panthéon personnel de l'esprit français. On y retrouve donc, aussi bien, Jean Castel et Simone Signoret, Charles Trenet et "Monsieur Cazes" (le légendaire patron de la Brasserie Lipp), Jean Marais et François Mitterrand, Jean Cau, Jean Cocteau et Léo Ferré, Coluche et Marcel Dassault, etc.



Tous ces personnages, Pierre Bénichou les a croisés pour la plupart. Il a été l'intime de certains d'entre eux. Et, à travers eux, il célèbre une certaine idée du talent, de la bizarrerie, de l'art de vivre. L'ensemble compose un ouvrage plein de poésie et de nostalgie. C'était cela la France.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.



Eric Dussart ''refait la télé'' les samedis et dimanches sur RTL

Tous les weekends, Eric Dussart et Jade vous présentent le rendez-vous dédié à la Télévision. Avec leur invité, ils retracent l'actualité du petit écran de manière légère et conviviale. Le samedi pour revenir sur la télé de la semaine et le dimanche pour évoquer la semaine à venir.



Jade et Eric Dussart refont la télé avec leurs invités

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande