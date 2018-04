publié le 18/04/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui n’a mis qu’une semaine à trouver les nouveaux locaux de RTL.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui a du mal sur les questions mais qui ne manque pas de couture générale.

… Cristina Cordula



Une Grosse Tête qui fait plus de bulles que n’importe quel jacuzzi.

…Philippe Geluck



Une Grosse Tête qui aime les belles plantes et pas toujours en pot.

… Elie Semoun



Une Grosse Tête qui heureusement n’a jamais écouté ses parents quand enfant ils lui disaient « Arrête ton cinéma ».

… Gérard Jugnot



Une Grosse Tête heureux qu’on ait pensé à l’inviter le jour de son pot de départ.

…Laurent Baffie

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !