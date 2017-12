Chantal Ladesou au meilleur de sa forme

publié le 18/12/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qui préfère un bœuf dans une salle de concert que dans une étable.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête qui dans une crèche vivante à plus de chance de faire l’âne que Marie.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui préfère les guirlandes sur les sapins de Noël parce qu’il n’aime pas quand les boules sont juste en décoration.

… Steevy Boulay

Une Grosse Tête qui n’attend pas Noël pour enguirlander les politiques.

… Franz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête qui dans sa lettre au Père Noël a demandé une coupe de ligue des champions du PSG.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qu'on retrouve en bande-dessinée pour Noël mais avec vue sur la Tour Eiffel.

…Stéphane Plaza

Chantal Ladesou dans Les Grosses Têtes Crédit : Jérôme Domine / SIPA Presse pour RTL

