Olivier de Kersauson retrouve Gérard Jugnot

publié le 20/06/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête bronzés été comme hiver.

… Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui tout l'été bronzera sur la plage horaire de 9h15 à 11h de RTL.

…Caroline Diament



Une Grosse Tête qui, s'il faisait autant de sport qu'il en regarde pèserait 200 kg de muscles.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui pourrait reprendre la célèbre chanson "Aujourd'hui peut-être ou alors demain".

…Titoff



Une Grosse Tête qui à la radio comme avec Mike Horn sur M6 est à l'état sauvage.

… Christophe Dechavanne



Une Grosse Tête qui est accueillie avec tous les honneurs quand il arrive rue Bayard comme quand il arrive à Papeete.

… Olivier de Kersauson



