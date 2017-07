Elie Semoun véxé par une auditrice des Grosses Têtes

Best of 10.07.17

publié le 10/07/2017 à 18:00

Rencontre Bernard Mabille - Steevy Boulay, deux mondes se toisent. Jean-Jacques Péroni conseille à Bérangère Krief d'aller aux enterrements, parce qu'il y a toujours un vin d'honneur. Franz-Olivier Giesbert est un modèle pour Pierre Bénichou, mais il ne lui trouve qu'un défaut il n'est pas terrible à la radio. Bernard Mabille est un rocker, il a été collectionneur des objets de Johnny et malheureusement quand on lui demande de chanter du Johnny il le fait et il choisit un titre étrange. Laurent Baffie demande à Chantal Ladesou de remettre ses dents pour que l'on puisse comprendre ce qu'elle dit. Elie Semoun est véxé par une auditrice qui gagne la valise, et quand elle essaie de se rattraper c'est encore pire.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Elie Semoun