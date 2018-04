Cristina Cordula au taquet !

publié le 04/04/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête brésilienne qui comme le Corcovado ne baisse jamais les bras.

… Cristina Cordula



Une Grosse Tête qui n’a pas attendu le printemps pour avoir un langage fleuri.

…Jean-Marie Bigard

Une Grosse Tête qui crie « oh oui » sur les questions et « oh non » sur les histoires de Bigard.

… Caroline Diament

Une Grosse Tête pour qui la grève des cheminots n’empêche pas les coups de pompe dans le train.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui commente le catch et qui prive de cash les auditeurs de l’émission.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui a prouvé qu’au cinéma on pouvait être Père Noël, bronzé et collabo en même temps.

…Gérard Jugnot

Cristina Cordula Crédit : FRED DUFOUR / AFP

