Les Grosses Têtes en grande forme

publié le 22/02/2017 à 17:58

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qu'on a plus l'habitude de voir à la télévision que d'entendre à la radio…Sophie Davant !



Une Grosse Tête qui ne s'arrache pas les cheveux quand il ne trouve pas une bonne réponse… Gérard Jugnot !

Une Grosse Tête qui réalise le rêve de Gérard Jugnot en étant égérie d'une marque de shampoing…Cristina Cordula !



Une Grosse Tête passionnée de zoologie et de noms d'oiseaux… Laurent Baffie !



Une Grosse Tête plus proche de la ruée vers le zinc que de la ruée vers l'or… Jean-Jacques Peroni !



Une Grosse Tête capable de plier un avion en deux… Jeanfi Janssens !



JeanFi Janssens dans le Grand Studio RTL Humour

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !