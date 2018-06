publié le 15/06/2018 à 18:05

Vendredi 15 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.



Une Grosse Tête dont on se dit : si l’équipe de France marque autant de buts qu’il donne de bonnes réponses, on est sûr d’être champion du monde.

… Florian Gazan

Une Grosse Tête qui a écrit à la FIFA pour que l’arbitrage video soit aussi dans les douches.

… JeanFi Janssens

Une Grosse Tête qui n’a pas un nom de footballeur mais un nom de voiture de footballeur.

… Jeremy Ferrari



Une Grosse Tête avec qui on chante « I will survive » dès qu’il ouvre la bouche.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui a toujours préféré « les verres » aux bleus.

…Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui n’a jamais touché la coupe du monde mais qui a déjà tripoté un champion du monde.

… Karine Le Marchand



Annonce Grosses TetesVendredi 15 Juin

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance à tous !